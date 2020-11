Maradona, quanto vale il suo patrimonio: l’eredità, cosa succede ora (Di venerdì 27 novembre 2020) Meno di 24 ore dall’annuncio della morte di Maradona e si parla già d’eredità. Il Pibe d’oro oltre ad essere un fuoriclasse nel campo, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio ha anche avuto una vita privata non proprio imitabile. Sposato più volte, accuse varie dalle sue ex compagni e figli riconosciuti o meno L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) Meno di 24 ore dall’annuncio della morte die si parla già d’eredità. Il Pibe d’oro oltre ad essere un fuoriclasse nel campo, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio ha anche avuto una vita privata non proprio imitabile. Sposato più volte, accuse varie dalle sue ex compagni e figli riconosciuti o meno L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RaiNews : 'Sono grato a #Maradona perché mi ha insegnato ad amare il calcio, a capire quanto possa esser poetico. E non lo ha… - RaiTre : “Per il pubblico #Maradona è stato come un fratello, che ammiri e ti fa preoccupare. Stasera faccio 110 passi indie… - adatit1 : RT @scrematura: Non so quanto scrivere un articolo dal titolo «anche Maradona ha commesso degli errori, come Wojtyla» possa essere utile a… - e_li_sir : RT @scrematura: Non so quanto scrivere un articolo dal titolo «anche Maradona ha commesso degli errori, come Wojtyla» possa essere utile a… - marti_mm22 : Quanto ancora c’è da fare: ci sono tutti quelli che giustificano quello che ha fatto Maradona nei confronti delle d… -