Coronavirus, Arcuri: l’app Immuni non ha funzionato come ci si aspettava (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – l’app Immuni non funziona come deve nel tracciamento di casi Covid-19. È quanto affermato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri durante la conferenza stampa di ieri. “Ha accresciuto fino a oltre 10 milioni il numero di download. Non ha per ora sortito i risultati, in termini di discovery dei contagiati, che ci si poteva aspettare”, ha ammesso Arcuri. “Penso che l’app sia uno strumento molto importante. Ma perché sia efficace c’è bisogno di un rapporto di mutua collaborazione tra app e chi la scarica – ha continuato – Il messaggio che abbiamo veicolato non è stato sufficientemente potente perché questo accadesse. Non sono sicurissimo che ai download corrisponda un uguale numero del corretto funzionamento dell’app”. Il punto di svolta però sarà ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) –non funzionadeve nel tracciamento di casi Covid-19. È quanto affermato dal Commissario per l’emergenza Domenicodurante la conferenza stampa di ieri. “Ha accresciuto fino a oltre 10 milioni il numero di download. Non ha per ora sortito i risultati, in termini di discovery dei contagiati, che ci si poteva aspettare”, ha ammesso. “Penso chesia uno strumento molto importante. Ma perché sia efficace c’è bisogno di un rapporto di mutua collaborazione tra app e chi la scarica – ha continuato – Il messaggio che abbiamo veicolato non è stato sufficientemente potente perché questo accadesse. Non sono sicurissimo che ai download corrisponda un uguale numero del corretto funzionamento del”. Il punto di svolta però sarà ...

sole24ore : Coronavirus, Conte: mi aspetto RT 1 e più Regioni arancioni-gialle - Arcuri: risultati Immuni sotto le aspettative… - repubblica : Arcuri: 'L'app Immuni non ha sortito gli effetti che speravamo' - borghi_claudio : Ho chiesto ad Arcuri in audizione quanto abbiamo speso finora per gli acquisti di vaccini che ogni giorno sembrano… - Bauno : RT @AlfonsoFuggetta: Ma pensa ... Non fanno quel che serve e poi si lamentano. Come dire “l’auto non va” non avendo messo la benzina. Cor… - urizen70 : Chi l'avrebbe mai detto Coronavirus, il commissario Arcuri: 'L'App Immuni non ha sortito i risultati attesi'… -