Tiro a segno, Italia: nasce il “Regolamento squadra nazionale” (Di giovedì 26 novembre 2020) Per certi versi, l’inizio di una nuova era: nasce, all’interno dell’Unione Italiana Tiro a segno, il “Regolamento squadra nazionale”. Un codice di norme e comportamenti che i membri delle formazioni azzurre, a tutti i livelli, dovranno adottare quando rappresenteranno l’Italia del Tiro a segno nelle gare di stampo internazionale. Ecco quello che è stato riportato nel comunicato UITS, in merito a questo importante documento che caratterizzerà il domani della nazionale: Il Commissario Straordinario UITS (Igino Rugiero, ndr), anche a seguito degli incontri avuti con gli atleti della nazionale di Tiro a segno senior, juniores e Paralimpica, ha ravvisato l’esigenza di redigere un ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Per certi versi, l’inizio di una nuova era:, all’interno dell’Unionena, il. Un codice di norme e comportamenti che i membri delle formazioni azzurre, a tutti i livelli, dovranno adottare quando rappresenteranno l’delnelle gare di stampo internazionale. Ecco quello che è stato riportato nel comunicato UITS, in merito a questo importante documento che caratterizzerà il domani della nazionale: Il Commissario Straordinario UITS (Igino Rugiero, ndr), anche a seguito degli incontri avuti con gli atleti della nazionale disenior, juniores e Paralimpica, ha ravvisato l’esigenza di redigere un ...

Gionni_Inglisc : @GianScudieri Eh ok. L’anno scorso io ero sicuro che l’Inter ne avrebbe fatti almeno 2 a partita. Quest’anno sono p… - blumirtilllo : vabbe è kakegurui ma con il tiro a segno - blumirtilllo : mmh ho trovato un manga bllissimo di ikkou tanaka sul tiro a segno ma c’è solo in spagnolo che pallr - Gen_Van : @pisto_gol @juventusfc Ero allo stadio... Quando mise il pallone tutti speravano in un tiro diretto, la ragione fac… - vivacecilia2019 : @silenceeh penso che il regalo sia molto prezioso e abbia un valore molto alto, ma penso che non sia per lei bensì… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno Campionati italiani di tiro a segno: il programma e gli ammessi Armi Magazine Con la ruspa sfondano la porta sul retro e fuggono con 80mila euro nel forziere

Una gang organizzata composta da 4-6 persone entra in azione a mezzanotte e dieci e scappa con un furgone Daily ...

Quella volta che Maradona giocò a Latina e segnò 5 gol

Era il primo novembre nel 1984 quando Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale che ieri ci ha lasciato, calpestò con i suoi scarpini il campo del Francioni per una ...

Una gang organizzata composta da 4-6 persone entra in azione a mezzanotte e dieci e scappa con un furgone Daily ...Era il primo novembre nel 1984 quando Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale che ieri ci ha lasciato, calpestò con i suoi scarpini il campo del Francioni per una ...