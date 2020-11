Stefano De Martino in ospedale | la foto preoccupa i fan Ma lui spiega tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Seguito u Instagram di ben 4.3 milioni, nonostante si consideri meno famoso di tanti altri suoi colleghi, cometo nella sua ultima bio del social delleDeha un seguito da capogiro. L’ex marito di Belen Rogriguez è un personaggio molto attivo sui social e ogni giorno ama condividere scatti e video che lo ritraggono nella sua quotidianità. E c’è statazione per i follower che nelle ultime ore sono incappati nelle sue storie di Instagram. Come si vede dal filmato pubblicato sul social delle, si vedono une una flebo. Il video ha innescando un certo panico sui social, con tantissimi fan che hanno chiesto informazioni al ballerino napoletano.Nello scatto in questione è possibile vedere una flebo. Ovviamente i seguaci ...