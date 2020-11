Morte di Maradona, la foto agghiacciante rilanciata da Carmen Di Pietro: piovono insulti, cancella tutto. Troppo tardi | Guarda (Di giovedì 26 novembre 2020) Che disastro, Carmen Di Pietro. La showgirl è finita nel mirino e al centro di un'aspra polemica social per quanto postato su Instagram dopo la Morte di Diego Armando Maradona. Già, perché ha pubblicato un pacchiano fotomontaggio che la ritraeva in costume da bagno accanto al Pibe de Oro, con il commento: "Sono distrutta". Il punto è che qualche anno fa, Carmen Di Pietro disse di avere avuto una relazione negli anni '90 proprio con il fuoriclasse argentino, indiscrezione che non ha trovato ulteriori conferme. E insomma, quel messaggio unito al fotomontaggio è parso ai più un modo per speculare sulla Morte di Diego. E in effetti, la foto che potete vedere qui sotto, è piuttosto agghiacciante. "Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Che disastro,Di. La showgirl è finita nel mirino e al centro di un'aspra polemica social per quanto postato su Instagram dopo ladi Diego Armando. Già, perché ha pubblicato un pacchianomontaggio che la ritraeva in costume da bagno accanto al Pibe de Oro, con il commento: "Sono distrutta". Il punto è che qualche anno fa,Didisse di avere avuto una relazione negli anni '90 proprio con il fuoriclasse argentino, indiscrezione che non ha trovato ulteriori conferme. E insomma, quel messaggio unito almontaggio è parso ai più un modo per speculare sulladi Diego. E in effetti, lache potete vedere qui sotto, è piuttosto. "Sono ...

