La ex compagna di Maradona | “Sua moglie non vuole che lo veda per l’ultima volta”

Si chiama Rocio Oliva ed è stata l'ultima compagna ufficiale di Diego Armando Maradona. I due sono stati insieme 6 anni per poi dirsi addio nel 2018. Rocio voleva dare l'ultimo saluto all'uomo che è stato al suo fianco ma, stando a quanto riportato da El Clarin, la donna non è stata fatta entrare a Casa Rosada, dove si tiene la veglia. "Non so perché mi fanno questo, sono stata la sua ultima partner, volevo solo dire addio a Diego. Mi hanno detto di tornare alle 7 con tutti gli altri". A decidere se far entrare o meno la donna spetta a Claudia Villafane, ex moglie di Maradona: sarebbe proprio lei a non volere l'ultima compagna dell'ex marito. "Dicono che non vuole che io entri", ha spiegato Rocio. Nel 2018, Oliva aveva raccontato sempre al El Clarin di ...

