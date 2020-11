Il tributo a Maradona di Napoli al San Paolo – VIDEO

Leggi su calcionews24

In diretta dal San Paolo la Diego Armando Maradona dei tifosi napoletani che si dalla serata di ieri si stanno radunando all'esterno dello stadio Un continuo per Diego Armando Maradona che il popolo partenopeo continua ad amare come giusto a una leggenda del calcio. Nel giorno dei suoi funerali di stato a Buenos Aires continua l'afflusso di persone e le testimonianze d'affetto di tutti i tifosi che lo hanno amato con la casacca azzurra.