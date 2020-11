Era il vigile del fuoco di Beautiful: oggi a 62 anni 5 ex mogli e 6 figli [FOTO] (Di giovedì 26 novembre 2020) Il pubblico degli anni ’80, ’90 e 2000 ricorderà indubbiamente uno degli uomini più ammirati per la bellezza e la chioma selvaggia che ha sfoggiato in Renegade nelle vesti di Reno Raines. Grazie al suo fisico da macho ha ottenuto un grande successo recitando via via in serie televisive, soap opere e film di notevole fama. Stiamo parlando dell’attore Lorenzo Lamas. Un personaggio che ha cavalcato l’onda del successo per moltissimi anni. Fino a quando non ha deciso di dedicarsi ad altro spegnendo così i riflettori sulla sua vita professionale. Tra i grandi successi, ritroviamo il suo nome nel cast di Beautiful. Molto tempo fa, quando ancora Stefanie Forrester smuoveva gli animi della famiglia, Lamas interpretava un affascinante vigile del fuoco. Purtroppo, come spesso succede anche ai ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) Il pubblico degli’80, ’90 e 2000 ricorderà indubbiamente uno degli uomini più ammirati per la bellezza e la chioma selvaggia che ha sfato in Renegade nelle vesti di Reno Raines. Grazie al suo fisico da macho ha ottenuto un grande successo recitando via via in serie televisive, soap opere e film di notevole fama. Stiamo parlando dell’attore Lorenzo Lamas. Un personaggio che ha cavalcato l’onda del successo per moltissimi. Fino a quando non ha deciso di dedicarsi ad altro spegnendo così i riflettori sulla sua vita professionale. Tra i grandi successi, ritroviamo il suo nome nel cast di. Molto tempo fa, quando ancora Stefanie Forrester smuoveva gli animi della famiglia, Lamas interpretava un affascinantedel. Purtroppo, come spesso succede anche ai ...

AlmiraUva : RT @SalaLettura: Sembrava pacifica Immersa in un altro mondo Tra dei perché E dei come Eppure era stata vigile Fuggendo quando un’anima mas… - MyllaRossi : RT @SalaLettura: Sembrava pacifica Immersa in un altro mondo Tra dei perché E dei come Eppure era stata vigile Fuggendo quando un’anima mas… - Alice70A : RT @SalaLettura: Sembrava pacifica Immersa in un altro mondo Tra dei perché E dei come Eppure era stata vigile Fuggendo quando un’anima mas… - RetwittL : RT @SalaLettura: Sembrava pacifica Immersa in un altro mondo Tra dei perché E dei come Eppure era stata vigile Fuggendo quando un’anima mas… - Erianna171 : RT @SalaLettura: Sembrava pacifica Immersa in un altro mondo Tra dei perché E dei come Eppure era stata vigile Fuggendo quando un’anima mas… -