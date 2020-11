Morte Maradona: lutto cittadino a Napoli, il messaggio di De Magistris (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grande cordoglio per la Morte di Diego Armando Maradona: lutto cittadino a Napoli, il messaggio di De Magistris. “È morto Diego Armando Maradona, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità, ci ha reso protagonisti di un’era calcistica”, con queste parole L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grande cordoglio per ladi Diego Armando, ildi De. “È morto Diego Armando, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattatocon la sua genialità, ci ha reso protagonisti di un’era calcistica”, con queste parole L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

