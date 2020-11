Maradona è morto a 60 anni, le cause della scomparsa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Maradona è morto oggi in seguito ad un arresto cardiaco. Aveva 60 anni. La notizia è appena giunta in rete; il mondo del calcio internazionale è in lutto. Diego Armando Maradona era stato ricoverato in ospedale nelle scorse settimane ed aveva subito un intervento alla testa perfettamente riuscito. Oggi è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione in Argentina. Immediati i soccorsi che purtroppo non sono riusciti a salvare la vita dell’ex calciatore, deceduto all’età di 60 anni. Noto per essere stato uno dei leggendari calciatori del Napoli, Diego Armando Maradona ha giocato anche nel Barcellona e nella nazionale argentina. Nato a Lanus il 30 ottobre del 1960, Diego Armando Maradona si è spento a Tigre oggi, 25 novembre 2020, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020)oggi in seguito ad un arresto cardiaco. Aveva 60. La notizia è appena giunta in rete; il mondo del calcio internazionale è in lutto. Diego Armandoera stato ricoverato in ospedale nelle scorse settimane ed aveva subito un intervento alla testa perfettamente riuscito. Oggi è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione in Argentina. Immediati i soccorsi che purtroppo non sono riusciti a salvare la vita dell’ex calciatore, deceduto all’età di 60. Noto per essere stato uno dei leggendari calciatori del Napoli, Diego Armandoha giocato anche nel Barcellona e nella nazionale argentina. Nato a Lanus il 30 ottobre del 1960, Diego Armandosi è spento a Tigre oggi, 25 novembre 2020, ...

