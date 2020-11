FIFA, ufficiali i candidati al premio “The Best”: gli unici dall’Italia sono della Juve (Di mercoledì 25 novembre 2020) La FIFA ha reso nota la lista dei candidati ai premi “The Best”. Sette le categorie: miglior giocatore, miglior giocatrice, miglior portiere uomo, miglior portiere donna, miglior allenatore maschile, miglior allenatore maschile, gol più bello. Tra gli uomini, Cristiano Ronaldo è l’unico giocatore di Serie A. Tra le donne invece c’è Rita Guarino, allenatrice della Juventus. Di seguito la lista dei candidati al premio di miglior giocatore. Thiago Alcantara (Bayern Monaco/Liverpool) Cristiano Ronaldo (Juventus) Kevin De Bruyne (Manchester City) Robert Lewandowski (Bayern Monaco) Sadio Mané (Liverpool) Kylian Mbappé (Psg) Lionel Messi (Barcellona) Neymar (Psg) Sergio Ramos (Real Madrid) Mohamed Salah (Liverpool) Virgil Van Dijk ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laha reso nota la lista deiai premi. Sette le categorie: miglior giocatore, miglior giocatrice, miglior portiere uomo, miglior portiere donna, miglior allenatore maschile, miglior allenatore maschile, gol più bello. Tra gli uomini, Cristiano Ronaldo è l’unico giocatore di Serie A. Tra le donne invece c’è Rita Guarino, allenatricentus. Di seguito la lista deialdi miglior giocatore. Thiago Alcantara (Bayern Monaco/Liverpool) Cristiano Ronaldo (ntus) Kevin De Bruyne (Manchester City) Robert Lewandowski (Bayern Monaco) Sadio Mané (Liverpool) Kylian Mbappé (Psg) Lionel Messi (Barcellona) Neymar (Psg) Sergio Ramos (Real Madrid) Mohamed Salah (Liverpool) Virgil Van Dijk ...

