Coronavirus, ritorno alla didattica in presenza il 9 Dicembre? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Premier Conte ha convocato per oggi una riunione con i capidelegazione di maggioranza: sul tavolo il possibile ritorno alla didattica in presenza il 9 Dicembre “Le scuole restano la priorità assoluta del Governo (…) Faremo il possibile per riaprirle in Dicembre, valutazioni in questo senso sono previste nei prossimi giorni, valutando il quadro epidemiologico”. Così si esprimeva il Ministro della Salute Roberto Speranza, ospite ieri sera della trasmissione Di Martedì condotta su La7 da Giovanni Floris: ed in effetti la possibilità di un ritorno a stretto giro alla didattica in presenza è più che concreto. Secondo Adnkronos, che cita fonti interne all’esecutivo, il Conte-bis starebbe valutando la riapertura delle ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Premier Conte ha convocato per oggi una riunione con i capidelegazione di maggioranza: sul tavolo il possibileinil 9“Le scuole restano la priorità assoluta del Governo (…) Faremo il possibile per riaprirle in, valutazioni in questo senso sono previste nei prossimi giorni, valutando il quadro epidemiologico”. Così si esprimeva il Ministro della Salute Roberto Speranza, ospite ieri sera della trasmissione Di Martedì condotta su La7 da Giovanni Floris: ed in effetti la possibilità di una stretto giroinè più che concreto. Secondo Adnkronos, che cita fonti interne all’esecutivo, il Conte-bis starebbe valutando la riapertura delle ...

QdSit : Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il nove dicembre: è l’ipotesi per la quale il Movimento cinque st… - RobyGiotto : @mariana80024548 Io no, ho la certezza che ci pigliano in giro, in tanti stati l'epidemia è quasi sparita, in altri… - jacopogiliberto : RT @BiologiScienza: 'Torniamo suggerirvi anche la lettura di un post della pagina Facebook Biologi per la scienza, i quali danno una breve… - falostesso : RT @BiologiScienza: 'Torniamo suggerirvi anche la lettura di un post della pagina Facebook Biologi per la scienza, i quali danno una breve… - BiologiScienza : 'Torniamo suggerirvi anche la lettura di un post della pagina Facebook Biologi per la scienza, i quali danno una br… -