Vasco Rossi | il 27 novembre uscirà “Colpa d’Alfredo” per celebrare i 40 anni dell’album

Leggi su yeslife

(Di martedì 24 novembre 2020) Per i fan diun appuntamento da non perdere: il 27peri 40dall’uscita del famoso album. Il 27la collana “R PLAY Edition 40th” si arricchirà di un altro prezioso album di: Colpa d’Alfredo. Uscito nel 1980 viene ripubblicato per celebrarne i 40 L'articolo proviene da YesLife.it.