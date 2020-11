Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Dirk decide di togliersi la vita! (Di martedì 24 novembre 2020) Era arrivato al Fürstenhof con due obiettivi, ma ha finito per perdere tutto. Oltre a non essere riuscito a riconquistare Linda (Julia Grimpe) e a vendicarsi di Christoph (Dieter Bach), Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) ha infatti perso l’uso delle gambe, ritrovandosi bloccato su una sedia a rotelle. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la sua disperazione lo porterà a prendere una decisione drammatica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 24 novembre: SOPHIE accoglie GIORGIO Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk resta paralizzato Steffen fa visita a Dirk in ospedale, Tempesta ... Leggi su tvsoap (Di martedì 24 novembre 2020) Era arrivato al Fürstenhof con due obiettivi, ma ha finito per perdere tutto. Oltre a non essere riuscito a riconquistare Linda (Julia Grimpe) e a vendicarsi di Christoph (Dieter Bach),Baumgartner (Markus Pfeiffer) ha infatti perso l’uso delle gambe, ritrovandosi bloccato su una sedia a rotelle. E nelle prossime puntatedila sua disperazione lo porterà a prendere una decisione drammatica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 24 novembre: SOPHIE accoglie GIORGIOpuntateresta paralizzato Steffen fa visita ain ospedale,...

Nino14154469 : RT @Nino14154469: Ti porto nella volta celeste ad ascoltare un concerto, una melodia d’amore che brilla tra le stelle quando canta il mio c… - Nino14154469 : RT @Nino14154469: Quella è la mia anima e non puoi tenerla incatenata non senti come sbatte e urla la passione va liberata, è una lotta int… - tempesta_quiete : RT @danabi_b: Dolcemente nasci sulla mia bocca Come parole inconsuete Scivoli soavemente e in silenzio mi percorri Primordiale gusto d'amo… - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni del 23 novembre: Eva dà un’ultima chance a Robert - #Tempesta #d’Amore… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Tempesta d’amore: trama settimanale dal 22 al 28 novembre 2020 *KlausMary* #tempestadamore… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it