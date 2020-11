Selvaggia Roma e Lucas, bomba a Pomeriggio 5: “Stava tradendo Mercedesz” (Di martedì 24 novembre 2020) A Pomeriggio 5 è stata sganciata a bomba su Selvaggia Roma e Lucas Peracchi. Quest’ultimo sembrerebbe essere stato infedele con Mercedesz. Selvaggia Roma è stata ancora una volta la protagonista indiscussa del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. In studio, infatti, non poteva mancare uno dei fedeli opinionisti di Barbara d’Urso, Biagio D’Anelli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020) A5 è stata sganciata asuPeracchi. Quest’ultimo sembrerebbe essere stato infedele con Mercedesz.è stata ancora una volta la protagonista indiscussa del talk dedicato alla cronaca rosa di5. In studio, infatti, non poteva mancare uno dei fedeli opinionisti di Barbara d’Urso, Biagio D’Anelli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - CheDonnait : Biagio D'Anelli lancia la bomba su Selvaggia Roma e Lucas Peracchi ?? #GFVIP #pomeriggio5 - Nicco_D612 : Ma Selvaggia Roma dopo aver detto che ha baciato Pier e Enock, cosa ha fatto in casa ? si è messa in mostra per qua… -