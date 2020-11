Provincia di Salerno, irregolarità nella spesa pubblica: 11 misure cautelari (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPerito e Orria (Sa) – Questa mattina a provvedimenti eseguiti i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito, nei confronti di ben 11 tra amministratori comunali e funzionari presso i comuni di Perito (SA) e Orria (SA) nonché nei confronti di amministratori di note imprese cilentane, alcune ordinanze applicative di misure cautelari personali emesse dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania al termine di una lunga attività di indagine svolta dell’Arma – sotto la direzione della Procura vallese – che ha consentito di appurare gravi e prolungate irregolarità che hanno avuto luogo nei due comuni nella gestione della spesa pubblica e che si sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPerito e Orria (Sa) – Questa mattina a provvedimenti eseguiti i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito, nei confronti di ben 11 tra amministratori comunali e funzionari presso i comuni di Perito (SA) e Orria (SA) nonché nei confronti di amministratori di note imprese cilentane, alcune ordinanze applicative dipersonali emesse dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania al termine di una lunga attività di indagine svolta dell’Arma – sotto la direzione della Procura vallese – che ha consentito di appurare gravi e prolungateche hanno avuto luogo nei due comunigestione dellae che si sono ...

