In Bolivia una quechua diventa ministra contro colonialismo e patriarcato

ROMA – In Bolivia una rappresentante del popolo originario quechua, Sabina Orellana, è stata nominata ministra delle Culture, la decolonizzazione e la "depatriarcalizzazione". Il dicastero è stato creato dal neopresidente Luis Arce, che ha prima ristabilito e poi modificato dicitura e scopi dell'ex ministero delle Culture e del turismo, fondato nel 2009 dal leader del Movimiento al Socialismo (Mas) e primo capo di Stato nativo del Paese, Evo Morales. Una scelta, questa, che era stata poi annullata nel luglio scorso dalla ex presidente ad interim Jeanine Anez.

