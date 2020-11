Desire Cordero fa impazzire il web | lo scatto in intimo bianco è hot

Leggi su golssip

(Di martedì 24 novembre 2020)fail web. La compagna di Joaquin Correa, in campo questa sera con la Lazio in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, ha pubblicato una foto inche ha mandato subito in visibilio il suo pubblico sui social. Difficile restante indifferenti di fronte alle sue curve:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH-W02wF7Yz/" Golssip.