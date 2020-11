Dal Covid alla sicurezza, le lezioni della Difesa secondo Lorenzo Guerini (Di martedì 24 novembre 2020) Attraverso un progetto strategico condiviso anche dal ministro dell’Università e della Ricerca e dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), il Centro alti studi per la Difesa (Casd) ha recentemente ottenuto dalla sinergia tra governo e Parlamento, l’accreditamento iniziale come “Scuola superiore a ordinamento speciale della Difesa”, diventando la prima istituzione formativa militare di livello universitario. Si tratta di un risultato che penso possa essere definito “storico”, ma che rappresenta soltanto un punto di partenza al quale seguirà anche l’apertura di una Scuola di dottorato, in collaborazione con il mondo dell’Università, che contribuirà a fare di questo Centro sia un riferimento, in chiave interforze, per tutto il sistema ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) Attraverso un progetto strategico condiviso anche dal ministro dell’Università eRicerca e dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario ericerca (Anvur), il Centro alti studi per la(Casd) ha recentemente ottenuto dsinergia tra governo e Parlamento, l’accreditamento iniziale come “Scuola superiore a ordinamento speciale”, diventando la prima istituzione formativa militare di livello universitario. Si tratta di un risultato che penso possa essere definito “storico”, ma che rappresenta soltanto un punto di partenza al quale seguirà anche l’apertura di una Scuola di dottorato, in collaborazione con il mondo dell’Università, che contribuirà a fare di questo Centro sia un riferimento, in chiave interforze, per tutto il sistema ...

Avvenire_Nei : 'Nella mia vita ho avuto tre situazioni 'Covid': la malattia, la Germania e Cordoba'. Lo scrive papa Francesco nel… - LegaSalvini : #Salvini a #nonèladurso: 'Chi combatte la mafia ha e avrà sempre il mio rispetto. Al Ministero di Giustizia abbiamo… - antoniospadaro : Papa Francesco: le situazioni ‘covid’ e le tre solitudini della mia vita Un brano del libro “Ritorniamo a sognare”… - LucaGattuso : In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La… - Ettore572 : RT @AGR_web: Droni, boom di patentini per piloti La pandemia e il lockdown non fermano la passione per i droni. Nonostante le limitazioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Covid Contagiato dal Covid in carcere, muore al Cardarelli: cinque giorni fa aveva chiesto i... Il Mattino Covid Natale, la Spagna: «Al cenone massimo in 6». In Germania tetto di 10 familiari, scuole chiuse prima

In Germania accordo vicino per la gestione del Covid sotto le feste. I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato le misure di contenimento per Natale e Capodanno: dal 23 dicembre ...

La situazione a Udine: i positivi toccano quota 707 e il personale sanitario è allo stremo: sciopero degli infermieri

UDINE. Cresce il numero di positivi al Covid in città (lunedì, 24 novembre, erano 707) e il personale sanitario ormai è allo stremo delle forze. Per questo il Nursind, il sindacato delle professioni i ...

In Germania accordo vicino per la gestione del Covid sotto le feste. I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato le misure di contenimento per Natale e Capodanno: dal 23 dicembre ...UDINE. Cresce il numero di positivi al Covid in città (lunedì, 24 novembre, erano 707) e il personale sanitario ormai è allo stremo delle forze. Per questo il Nursind, il sindacato delle professioni i ...