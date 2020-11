Coronavirus, la Regione: "A gennaio puntiamo a vaccinare 100mila toscani" (Di martedì 24 novembre 2020) Le parole di Carlo Tomassini, il responsabile che gestisce l'emergenza Covid nella nostra Regione: le prime dosi per gli operatori sanitari più esposti e il personale delle rsa Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 24 novembre 2020) Le parole di Carlo Tomassini, il responsabile che gestisce l'emergenza Covid nella nostra: le prime dosi per gli operatori sanitari più esposti e il personale delle rsa

