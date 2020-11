Meteo Italia nel lungo termine, nella morsa del MALTEMPO invernale (Di lunedì 23 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Guardare i modelli matematici, in questo periodo, è un esercizio professionale che facciamo volentieri. Non ci si annoia, questo è sicuro, giornalmente possiamo osservare variazioni evolutive consistenti, ma al di là dei cambiamenti più o meno evidenti ciò che conta sarà il risultato. Possiamo dirvi, confermando quanto scritto la scorsa settimana, che stiamo procedendo verso una prima decade di dicembre – quindi dell’Inverno Meteorologico – all’insegna del MALTEMPO. Ricorderete che i centri di calcolo internazionali avevamo messo in contrapposizione l’Oceano Atlantico al freddo artico-continentale. L’uno a ovest, l’altro a est. L’Italia, lo dicevamo, avrebbe rappresentato una sorta di campo di battaglia qualora masse d’aria così diverse avessero scelto di scontrarsi alle nostre ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Guardare i modelli matematici, in questo periodo, è un esercizio professionale che facciamo volentieri. Non ci si annoia, questo è sicuro, giornalmente possiamo osservare variazioni evolutive consistenti, ma al di là dei cambiamenti più o meno evidenti ciò che conta sarà il risultato. Possiamo dirvi, confermando quanto scritto la scorsa settimana, che stiamo procedendo verso una prima decade di dicembre – quindi dell’Invernorologico – all’insegna del. Ricorderete che i centri di calcolo internazionali avevamo messo in contrapposizione l’Oceano Atlantico al freddo artico-continentale. L’uno a ovest, l’altro a est. L’, lo dicevamo, avrebbe rappresentato una sorta di campo di battaglia qualora masse d’aria così diverse avessero scelto di scontrarsi alle nostre ...

