I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 23 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 22.927 nuovi casi di contagio da coronavirus, e 630 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 38.507 (427 in più rispetto a ieri), di cui 3.810 nei reparti di terapia intensiva (9 Leggi su ilpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 22.927 nuovi casi di contagio da, e 630 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 38.507 (427 in più rispetto a ieri), di cui 3.810 nei reparti di terapia intensiva (9

marattin : Non capisco. Tra la casa farmaceutica e il mercato c’è la certificazione delle autorità sanitarie, che la faranno S… - StefanoFeltri : L'Accademia dei Lincei predica trasparenza sui dati Covid ma poi se li tiene per se di @a_presbitero - capuanogio : #Antonello (#Inter) sul salary cap: 'Essenziale sia affrontato il prima possibile per garantire sopravvivenza siste… - RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - FilippoCarmigna : Crisanti insiste sul vaccino: 'E' un no senza dati pubblici' -