Coronavirus | possibile terapia da cordone ombelicale | “I risultati sono incredibili”

Il direttore del Diabetes Research Institute e Cell Transplant Center dell'Università di Miami rivela che è possibile curare il Coronavirus con le cellule staminali del cordone ombelicale. Proseguono le ricerche per una cura contro il Coronavirus. Un ultimo studio, condotto dal gruppo di Ricordi rivela che un aiuto potrebbe arrivare dal cordone ombelicale delle neomamme. L'articolo proviene da Inews.it.

