Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati: “Ho il cuore spezzato, sono single” (Di lunedì 23 novembre 2020) Antonella Elia a quanto pare è tornata single (di nuovo!). E’ questa la bomba in apertura della nuova puntata del GF Vip di lunedì 23 novembre. Alfonso Signorini ha salutato i suoi opinionisti chiedendo all’ex gieffina come stesse: “Ho il cuore spezzato”, ha replicato la Elia. Antonella Elia di nuovo single La domanda successiva –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 23 novembre 2020)a quanto pare è tornata single (di nuovo!). E’ questa la bomba in apertura della nuova puntata del GF Vip di lunedì 23 novembre. Alfonso Signorini ha salutato i suoi opinionisti chiedendo all’ex gieffina come stesse: “Ho il”, ha replicato ladi nuovo single La domanda successiva –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

delenaobsessjon : io schifata come Antonella elia, Tommaso svegliati ti prego #GFVIP - zaynxallthat : Antonella Elia proprio non la sopporto #GFVIP - G_Onagap21 : LA FACCIA DI ANTONELLA ELIA? #GFVIP - baddestsimy : LA FACCIA DI ANTONELLA ELIA SONO IOOOO #gfvip - sabbiemobiIii : RAGA MA CHE COSA STO VEDENDO IO COME ANTONELLA ELIA IN QUESTO MOMENTO #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia: il fidanzato Pietro Delle Piane, l'aborto e la vita privata La Voce di Venezia Una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia

GF Vip 23 novembre. Nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia. Irruzione nella casa di Malgioglio ...

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati: c’è già un altro?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati: l'annuncio ufficiale in diretta tv, che cos'è successo? Potrebbe già avere un altro.

GF Vip 23 novembre. Nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia. Irruzione nella casa di Malgioglio ...Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati: l'annuncio ufficiale in diretta tv, che cos'è successo? Potrebbe già avere un altro.