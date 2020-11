Pallanuoto femminile, Serie A1 2020-2021: Florentia-Catania 5-12. Etnee con la Roma a punteggio pieno (Di domenica 22 novembre 2020) La Serie A1 di Pallanuoto femminile è proseguita oggi con un incontro valido per la seconda giornata: il massimo campionato prevedeva quattro gare, ma in tutto ne sono state giocate due. Rinviate a causa del Coronavirus le due sfide del Girone A, Trieste-Verona e Bogliasco-Padova, mentre nel Girone B oggi a Firenze è andato in scena il match tra Florentia e Catania, che ha visto le Etnee prevalere nettamente per 5-12. Le siciliane, già vincenti all’esordio, restano a punteggio pieno agganciando la Roma, vittoriosa ieri ad Ancona per 9-16. TABELLINO RN Florentia-L’EKIPE ORIZZONTE 5-12 (0-4, 1-2, 3-3, 1-3) RN Florentia: Banchelli, Landi, Lepore, Cordovani, Gasparri, Vittori, Nesti 1, Francini, Giachi 3, ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) LaA1 diè proseguita oggi con un incontro valido per la seconda giornata: il massimo campionato prevedeva quattro gare, ma in tutto ne sono state giocate due. Rinviate a causa del Coronavirus le due sfide del Girone A, Trieste-Verona e Bogliasco-Padova, mentre nel Girone B oggi a Firenze è andato in scena il match tra, che ha visto leprevalere nettamente per 5-12. Le siciliane, già vincenti all’esordio, restano aagganciando la, vittoriosa ieri ad Ancona per 9-16. TABELLINO RN-L’EKIPE ORIZZONTE 5-12 (0-4, 1-2, 3-3, 1-3) RN: Banchelli, Landi, Lepore, Cordovani, Gasparri, Vittori, Nesti 1, Francini, Giachi 3, ...

AGR_web : Pallanuoto femminile, Lifebrain SIS Roma a punteggio pieno alla seconda giornata La Lifebrain SIS Roma a punteggio… - LaSicilia24ore : COMUNICATO STAMPA – PALLANUOTO/SERIE A1 FEMMINILE: Domani alle 18:30 c’è RN Florentia-Ekipe Orizzonte - dariodigennaro : ????? #Pallanuoto Anche la 2^ giornata funestata da rinvii per #Covid19 Nella #SerieA1 maschile rinviate RN… - olivettodavide : @discoradioIT @repubblica Non è proprio vero perchè fino allo scorso anno c'era in A1 femminile la Kally NC Milano… - sportlaziale : Colpo in grande stile del Latina Nuoto: Roberto Fiori, ex commissario tecnico della Nazionale Setterosa di pallanuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Pallanuoto femminile, Arianna Garibotti è finalmente negativa al Coronavirus OA Sport Pallanuoto, la seconda giornata di A1 M e F

Seconda giornata dei campionati di pallanuoto. Tre partite in A1 maschile e una in A1 femminile. Domenica alle 18.30 c’è l’appendice con Rari Nantes Florentia-L’Ekipe Orizz ...

La pallanuoto va avanti nelle regole

Offre continuità al proprio percorso sociale ed educativo, la Poggibonsi Pallanuoto. "Gli allenamenti sono consentiti per i club affiliati al Coni e per i tesserati Fin - afferma il presidente del sod ...

Seconda giornata dei campionati di pallanuoto. Tre partite in A1 maschile e una in A1 femminile. Domenica alle 18.30 c’è l’appendice con Rari Nantes Florentia-L’Ekipe Orizz ...Offre continuità al proprio percorso sociale ed educativo, la Poggibonsi Pallanuoto. "Gli allenamenti sono consentiti per i club affiliati al Coni e per i tesserati Fin - afferma il presidente del sod ...