L’epidemiologo | “Possibile nuova sferzata Covid a primavera” 

(Di sabato 21 novembre 2020) Il“continuerà a circolare, forse staremo più tranquilli per Natale, ma non è detto che a primavera non riemerga con la forza di oggi, perché i Coronavirus adorano la primavera. Dunque la parola d’ordine è ‘convivenza'” con Sars-Cov-2. Lo ha dettoDonato Greco, partecipando in diretta streaming su Facebook all’incontro ‘Un vaccino per tutti’, secondo appuntamento di ‘Internazionale’ a Ferrara. Per questo, secondo Greco – ex direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, per 30 anni del Laboratorio di Epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità, e oggi consulente Oms – “di fatto le misure di contenimento messe in campo dovrebbe essere definite misure di mitigazione, perché – osserva – il virus fa i fatti suoi, è molto più forte di noi e delle restrizioni. Per questo la speranza vaccinale è importante, in quanto ...