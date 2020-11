E adesso negli Usa arriva anche “Amazon pharmacy”, on line medicinali con e senza ricetta (Di mercoledì 18 novembre 2020) adesso anche i farmaci con ricetta. E’ l’ultima frontiera varcata da Amazon, per ora solo negli Stati Uniti. Il colosso di Jeff Bezos ha presentato ieri il suo servizio di consegna online, sia per i medicinali generici che per quelli che richiedono la prescrizione del medico. Come accade ogni volta che il gigante si muove, sui mercati si creano sconquassi. I titoli di catene di farmacie statunitensi sono precipitati a Wall Street. Tra ieri e oggi Walgreens Boots Alliance è scesa di quasi il 10%, lo stesso Cvs Health mentre Rite Aid ha perso oltre il 16%. Lo stesso era accaduto nel comparto alimentare quando Amazon aveva acquistato la catena Whole Food, nel 2017. Amazon Pharmacy, offrirà sconti fino all’80% sui farmaci generici per gli abbonati “prime” senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020)i farmaci con. E’ l’ultima frontiera varcata da Amazon, per ora soloStati Uniti. Il colosso di Jeff Bezos ha presentato ieri il suo servizio di consegna on, sia per igenerici che per quelli che richiedono la prescrizione del medico. Come accade ogni volta che il gigante si muove, sui mercati si creano sconquassi. I titoli di catene di farmacie statunitensi sono precipitati a Wall Street. Tra ieri e oggi Walgreens Boots Alliance è scesa di quasi il 10%, lo stesso Cvs Health mentre Rite Aid ha perso oltre il 16%. Lo stesso era accaduto nel comparto alimentare quando Amazon aveva acquistato la catena Whole Food, nel 2017. Amazon Pharmacy, offrirà sconti fino all’80% sui farmaci generici per gli abbonati “prime”...

