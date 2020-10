Così Palazzo Chigi ha sfruttato la pandemia: il libro che imbarazza Speranza (Di domenica 1 novembre 2020) Un ministro eroe. Pensavamo di aver trovato in medici e infermieri gli eroi del nostro tempo; e invece bastava cercarli al ministero della salute, dove è asserragliato Roberto Speranza. Finora ci eravamo imbattuti in un sola, ma eloquente, pagina del suo libro “Perché guariremo”; poi lo abbiamo letto tutto e ci siamo ammalati di modestia. In quelle pagine c'è una superbia che non ci aspettavamo da una persona che pure è di belle maniere come il responsabile del dicastero sulla salute. Noi, tra i pochi fortunati ad averlo divorato, quel libro, prima che venisse ritirato dal mercato editoriale. Consiglio non richiesto al signor ministro: lo riscriva, togliendo di mezzo un'enfasi politichese che fa male alla verità. Sul Covid, perché di questo si tratta, si racconta una storia molto ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Un ministro eroe. Pensavamo di aver trovato in medici e infermieri gli eroi del nostro tempo; e invece bastava cercarli al ministero della salute, dove è asserragliato Roberto. Finora ci eravamo imbattuti in un sola, ma eloquente, pagina del suo“Perché guariremo”; poi lo abbiamo letto tutto e ci siamo ammalati di modestia. In quelle pagine c'è una superbia che non ci aspettavamo da una persona che pure è di belle maniere come il responsabile del dicastero sulla salute. Noi, tra i pochi fortunati ad averlo divorato, quel, prima che venisse ritirato dal mercato editoriale. Consiglio non richiesto al signor ministro: lo riscriva, togliendo di mezzo un'enfasi politichese che fa male alla verità. Sul Covid, perché di questo si tratta, si racconta una storia molto ...

