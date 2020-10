Pattinaggio artistico | Sakamoto e Yamamoto si impongono al Western Japanese Sectional Championship

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) La Kyoto Acquarena, impianto sportivo facente parte del Nishikyogoku Athletic Park di Kyoto (Giappone), ha ospitato questo fine settimana il, importante competizione interna divalevole come gara di qualificazione per i Campionati Nazionali, quest’anno in programma alla Prefettura di Nagano dal 23 al 27 dicembre 2020. Nella specialità individuale femminile ad avere la meglio è stata Kaori, brava a prendere il largo nel segmento più breve contraddistinto da un programma pulito sotto ogni aspetto impreziosito da un doppio axel di grande bellezza, dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop e dal triplo rittberger; malgrado un libero sottotono nella seconda parte, atterrando ...