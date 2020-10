Cts al Governo: “Nessun lockdown nazionale, rivedere trasporti” (Di domenica 1 novembre 2020) I membri del Comitato tecnico scientifico si sono recentemente riuniti, al fine di ipotizzare le soluzioni presumibilmente più efficaci per il contenimento dei contagi in Italia. Tra le opzioni sorte al termine della riunione vi è l’intenzione di non procedere con alcun lockdown nazionale o regionale, forse anche considerando prospettive economiche tutt’altro che rosee, sebbene non siano stati esclusi interventi provinciali, se necessario. Gli esperti avrebbero inoltre avanzato la necessità di attendere alcuni giorni, per comprendere l’effettiva efficacia del Dpcm varato da Giuseppe Conte il 24 ottobre, così da non attuare decisioni evitabili e/o dannose per il benestare pubblico. Il Cts ha infine concluso che sia da valutare attentamente la situazione relativa ai trasporti, soprattutto per quanto concerne ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) I membri del Comitato tecnico scientifico si sono recentemente riuniti, al fine di ipotizzare le soluzioni presumibilmente più efficaci per il contenimento dei contagi in Italia. Tra le opzioni sorte al termine della riunione vi è l’intenzione di non procedere con alcuno regionale, forse anche considerando prospettive economiche tutt’altro che rosee, sebbene non siano stati esclusi interventi provinciali, se necessario. Gli esperti avrebbero inoltre avanzato la necessità di attendere alcuni giorni, per comprendere l’effettiva efficacia del Dpcm varato da Giuseppe Conte il 24 ottobre, così da non attuare decisioni evitabili e/o dannose per il benestare pubblico. Il Cts ha infine concluso che sia da valutare attentamente la situazione relativa ai trasporti, soprattutto per quanto concerne ...

Ultime Notizie dalla rete : Cts Governo Coronavirus, verso Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni e stretta sui negozi. Possibili lockdown a Milano e Napoli Il Sole 24 ORE Cts al Governo: “Nessun lockdown nazionale, rivedere trasporti”

COVID, IN ITALIA 31MILA CASI: NUOVO DPCM IN ARRIVO; SCONTRI A ROMA, EUROPA VERSO LOCKDOWN

i capi delegazione ed il Cts. Il premier e la maggioranza dovrebbero tornate a riunirsi domani. Il Governo starebbe inoltre valutando di imprimere una stretta anche agli spostamenti tra le Regioni.

