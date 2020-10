Vita in diretta, Guillermo Mariotto esagera “ecco perché io il covid non lo avrò mai”, Matano senza parole (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Vita in diretta” è un programma della fascia del pomeriggio che fa trascorrere alcune ore molto piacevoli nonostante, in questo periodo l’informazione che da, prevalentemente sul covid come del resto ogni altra trasmissione d’informazione a cominciare dai telegiornali, è pressante. Quest’anno a condurre, da solo, Alberto Matano e questa conduzione in solitaria c’è chi l’apprezza molto e chi, invece, rimpiange la solarità e i sorrisi di Lorella Cuccarini, grande esclusa di quest’anno non solo da “Vita in diretta” ma proprio dalla programmazione Rai. Guillermo Mariotto spiega perché a lui il covid non verrà ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 30 ottobre 2020) “in” è un programma della fascia del pomeriggio che fa trascorrere alcune ore molto piacevoli nonostante, in questo periodo l’informazione che da, prevalentemente sulcome del resto ogni altra trasmissione d’informazione a cominciare dai telegiornali, è pressante. Quest’anno a condurre, da solo, Albertoe questa conduzione in solitaria c’è chi l’apprezza molto e chi, invece, rimpiange la solarità e i sorrisi di Lorella Cuccarini, grande esclusa di quest’anno non solo da “in” ma proprio dalla programmazione Rai.spiega perché a lui ilnon verrà ...

