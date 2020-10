Bonus 800-1.000 euro a novembre: cos’è, a chi spetta, requisiti, come richiederlo (Di venerdì 30 ottobre 2020) In arrivo a novembre un nuovo Bonus 800-1.000 euro per alcune categorie di lavoratori, colpiti dal semi-lockdown imposto dall’ultimo Dpcm 24 ottobre. Si aggiunge all’indennità aggiuntiva 1.000 euro stabilita a suo tempo dal Decreto Agosto, per le categorie più danneggiate dall’emergenza Covid. A stabilire questa ulteriore misura di sostegno è stato il governo con il Decreto Ristori, approvato in fretta e furia il 27 ottobre, a pochi giorni dall’inaugurazione delle nuove restrizioni anti-covid, volute per arginare la seconda grande ondata di contagi da Coronavirus, che sta mettendo in seria difficoltà tutto il Paese. Uno stanziamento di circa 5 miliardi è stato varato con il provvedimento, denominato Ristori, e volto a indennizzare tutte quelle categorie a ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 ottobre 2020) In arrivo aun nuovo800-1.000per alcune categorie di lavoratori, colpiti dal semi-lockdown imposto dall’ultimo Dpcm 24 ottobre. Si aggiunge all’indennità aggiuntiva 1.000stabilita a suo tempo dal Decreto Agosto, per le categorie più danneggiate dall’emergenza Covid. A stabilire questa ulteriore misura di sostegno è stato il governo con il Decreto Ristori, approvato in fretta e furia il 27 ottobre, a pochi giorni dall’inaugurazione delle nuove restrizioni anti-covid, volute per arginare la seconda grande ondata di contagi da Coronavirus, che sta mettendo in seria difficoltà tutto il Paese. Uno stanziamento di circa 5 miliardi è stato varato con il provvedimento, denominato Ristori, e volto a indennizzare tutte quelle categorie a ...

