Andrea Zelletta, retroscena sul suo addio al Gf Vip: cosa c’è dietro? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo articolo Andrea Zelletta, retroscena sul suo addio al Gf Vip: cosa c’è dietro? . Andrea Zelletta ha lasciato come sappiamo il Grande Fratello Vip 2020: qual è il vero motivo? Quello ufficiale non convince a pieno tutti. Andrea Zelletta come sappiamo ha ufficialmente lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020. I suoi fan e follower sui social sono stati davvero tristi dopo aver saputo questa notizia tuttavia la … Leggi su youmovies (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo articolosul suoal Gf Vip:c’è? .ha lasciato come sappiamo il Grande Fratello Vip 2020: qual è il vero motivo? Quello ufficiale non convince a pieno tutti.come sappiamo ha ufficialmente lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020. I suoi fan e follower sui social sono stati davvero tristi dopo aver saputo questa notizia tuttavia la …

iamyanchor : RT @mxtteog: oggi serata melanconica per me che voglio ricordare così andrea zelletta durante il mio momento preferito di tutte le ultime p… - ansiadivivere_ : RT @mxtteog: oggi serata melanconica per me che voglio ricordare così andrea zelletta durante il mio momento preferito di tutte le ultime p… - iamdissonance_ : RT @__pivot__: Comunque chi doveva dirmelo che mi sarei preoccupata per Andrea zelletta che si assenta, per Tommaso zorzi quando è in down,… - Arianna09277590 : RT @Valeria30730: Non pensavo di poterlo dire mai: ANDREA ZELLETTA SENTO LA TUA MANCANZA. RITORNA PRESTO???? #GFVIP - fabiana_defenza : RT @laurakomwonkru: ti accorgi che il 2020 è realmente imprevedibile quando ti rendi conto di essere preoccupa per la temporanea uscita di… -