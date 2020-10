Stasera in Tv, “DOC – Nelle tue mani”: tutte le anticipazioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna questa sera su Rai1 la fiction con protagonista Luca Argentero “DOC – Nelle tue mani” con un solo episodio. Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata. In onda questa sera alle 21,25 su Rai1 la nuona puntata della fortunata fiction con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli: “DOC – Nelle tue mani”. Questa sera però ci … L'articolo Stasera in Tv, “DOC – Nelle tue mani”: tutte le anticipazioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna questa sera su Rai1 la fiction con protagonista Luca Argentero “DOC –tue mani” con un solo episodio. Eccoledella nuova puntata. In onda questa sera alle 21,25 su Rai1 la nuona puntata della fortunata fiction con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli: “DOC –tue mani”. Questa sera però ci … L'articoloin Tv, “DOC –tue mani”:leè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mcnadariostairs : MA COME SAREBBE A DIRE CJE STASERA FANNO UN SOLO EPISODIO DI DOC? SONO:CONTRARIATA - zazoomblog : Doc-Nelle tue mani stasera in tv un solo episodio: ecco perché orario canale anticipazioni - #Doc-Nelle #stasera… - CorriereCitta : Doc-Nelle tue mani, stasera in tv un solo episodio: ecco perché, orario, canale, anticipazioni #docnelletuemani - siakelpija : stasera c’è doc esatto giulia e andrea nation sono pronta - Vicinisempreee : Ma scusate con tutto il bene che voglio ad Amadeus ma proprio giovedì deve fare? Già per L'allieva ho dovuto aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera “DOC Serena Wines lancia Soé, le bollicine in rosa del prosecco doc Fortune Italia