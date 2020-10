AmaSanremo | il Festival 2021 inizia dai Giovani | diretta prima puntata

Leggi su tvblog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Sanremoquesta sera, giovedì 29 ottobre 2020, con ladi, il progetto musical-televisivo dedicato alla selezione deiche faranno parte del 71°della Canzone Italiana (al momento previsto su Rai1 agli inizi di marzo). Se e come si farà il prossimoè ancora da capire, come detto dallo stesso direttore artistico e conduttore Amadeus nella conferenza stampa di presentazione di questo ‘Sanremo’ che porta anche nel titolo la sua firma. Intanto si procede a questo (pseudo)talent utile alla selezione dei cantanti che parteciperanno a Sanremonella categoria Nuove Proposte. In tutto 5 puntate, in onda ogni ...