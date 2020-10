Tennis | ATP Nur-Sultan 2020 | Paul e Tiafoe al terzo turno Per Andreas Seppi l’americano Mcdonald

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si chiude la terza giornata dell’ATP Nur-. Il veloce indoor kazako vede la parte bassa del tabellone già ai quarti di finale. Convincente successo dello statunitense Frances, che in una partita tra giovani virgulti elimina la testa di serie numero 2 Miomir Kecmanovic con un eloquente 7-5 6-3 confermando la sua predilezione per il cemento. Con lui incrocerà le racchette Egor Gerasimov, che ha superato Jiri Vesely prendendosi la rivincita della finale a Pune dello scorso febbraio. Il bielorusso trionfa in meno di due ore con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Continua la marcia di Tommy, giustiziere del nostro Stefano Travaglia al primo. L’americano gestisce al meglio il suo match con l’esperto moldavo Radu Albot; dopo aver messo a segno il break ...

ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ?? Buon compleanno al n° 29 del ranking #ATP @Taylor_Fritz97 ! #tennis #IBI21 #happybirthday - InteBNLdItalia : ?? Buon compleanno al n° 29 del ranking #ATP @Taylor_Fritz97 ! #tennis #IBI21 #happybirthday - SNAI_Official : Gli Erste Bank Open entrano nel vivo con diversi big impegnati tra oggi e domani nel secondo turno. Tra questi anch… - Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: Le Atp Finals a un passo, una continuità impressionante per uno che prende i suoi rischi. E un tennis che sta diventand… - aquila7630 : Presentazione e info tv/streaming del match #Sinner-#Ruud, valevole per il primo turno del torneo #Atp 500 di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

Si chiude la terza giornata dell’ATP Nur-Sultan 2020. Il veloce indoor kazako vede la parte bassa del tabellone già ai quarti di finale. Convincente successo del francese Frances Tiafoe, che in una ...Cambia il protcollo in Francia a poche settimane dal termine del Roland Garros. Come riportato da Marca, infatti, per accedere al Masters 1000 di Parigi Bercy sarà necessario presentarsi in tempo per ...