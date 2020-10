Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Bela riconquista Lucy grazie a un pony (e un sacrificio) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per lei sarebbe disposto a fare qualunque cosa… e lo dimostrerà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) deciderà infatti di riconquistare Lucy Ehrlinger (Jennifer Siegmann) con un gesto di grande generosità. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche: Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: SUSANA lascia la soap!Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy e Bela in crisi Lucy e Bela, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldDopo aver passato ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per lei sarebbe disposto a fare qualunque cosa… e lo dimostrerà! Nelle prossime puntatedid’amoreMoser (Franz-Xaver Zeller) deciderà infatti direEhrlinger (Jennifer Siegmann) con un gesto di grande generosità. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche: Una Vita,puntate spagnole: SUSANA lascia la soap!d’amore,puntatein crisid’amore © ARD/Christof ArnoldDopo aver passato ...

ciro_melillo : @bralella09 Beh! Se tu hai tempesta, io vento. Se li uniamo scateniamo un uragano .... D'Amore - hisaroussel : fav e hayr cambia cognome in frowein come quello di tempesta d'amore - 392_ancellotti : #tg4 che due palle conte. Voglio tempesta d'amore - Joy91220722 : Amo il mare d'inverno Il mare in tempesta Il mare che ruggisce e si abbatte sugli scogli rabbioso e potente Ma lo… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Tempesta d’amore: trama settimanale dal 25 al 31 ottobre 2020 *KlausMary* #tempestadamore… -

