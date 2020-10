Juventus-Barcellona | Varriale | “Lavoro arduo per Pirlo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Prima sconfitta stagionale per ladominata da unche avrebbe potuto segnare più dei 2 gol realizzati. Tre gol annullati dal VAR a Morata per fuorigioco, tutti netti. La qualificazione non è in pericolo ma per Pirlo il lavoro sembra davvero“. Lo ha scritto in un tweet il vicedirettore di Rai Sport Enricoa proposito della sconfitta dellaall’Allianz Stadium contro ilper 2-0. Prima sconfitta stagionale per @fc dominata da @FCBarcelona che avrebbe potuto segnare più dei 2 gol realizzati.3 gol annullati dal VAR a @AlvaroMorata per fuorigioco, tutti netti. La qualificazione non è in pericolo ma per @Pirlo official il lavoro sembra davvero ...