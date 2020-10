Gérard Depardieu rischia il carcere, grave accusa per l’attore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo articolo Gérard Depardieu rischia il carcere, grave accusa per l’attore . Riaperta l’inchiesta riguardante il presunto stupro che Gérard Depardieu avrebbe commesso ai danni di una donna. Ecco le novità. Si è appresa la notizia della riapertura dell’inchiesta contro l’attore Gérard Depardieu che è stato accusato di stupro. Depardieu è uno degli attori francesi più conosciuti e apprezzati al mondo, che ha sempre brillato per il … Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo articolo Gérardilper l’attore . Riaperta l’inchiesta riguardante il presunto stupro che Gérardavrebbe commesso ai danni di una donna. Ecco le novit&a;. Si &e; appresa la notizia della riapertura dell’inchiesta contro l’attore Gérardche &e; statoto di stupro.&e; uno degli attori francesi pi&u; conosciuti e apprezzati al mondo, che ha sempre brillato per il …

