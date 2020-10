Fiorentina-Padova in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fiorentina-Padova è una sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming della sfida e su data e orario per seguirla live. Alla stadio Artemio Franchi si fronteggeranno i i toscani, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i veneti, che hanno sconfitto in rimonta il Frosinone per 1-3 all’interno del secondo turno. La vincente sfiderà al quarto turno la vincente di Udinese-Vicenza. Calcio d’inizio fissato per le ore 17:00 di mercoledì 28 ottobre, con diretta tv non prevista dalla Rai detentrice dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è una sfida valida per ildella: ecco le informazioni sullatv edella sfida e super seguirla live. Alla stadio Artemio Franchi si fronteggeranno i i toscani, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i veneti, che hanno sconfitto in rimonta il Frosinone per 1-3 all’interno del secondo. La vincente sfiderà al quartola vincente di Udinese-Vicenza. Calcio d’inizio fissato per le ore 17:00 di mercoledì 28 ottobre, contv non prevista dalla Rai detentrice dei ...

sportface2016 : #CoppaItalia Fiorentina-Padova in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno - StynesTrevor : @PadovaCalcio @acffiorentina @LegaProOfficial La storia siamo noi..ma pure voi - Maupericoli : COPPA ITALIA FIORENTINA-PADOVA ore 17:00 - laziopress : COMUNICATO SERIEA: 27/10/2020 - Coppa Italia 2020/2021 - Variazione Orario Fiorentina - Padova - infoitsport : Il retroscena: il prezioso lavoro della Fiorentina per far trasmettere la partita di Coppa Italia con il Padova -