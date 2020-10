Juventus-Barcellona domani in chiaro su Canale 5? Orario, diretta tv e streaming (Di martedì 27 ottobre 2020) Juventus-Barcellona sarà visibile domani in diretta tv e streaming in chiaro su Canale 5? L’incontro arriva al momento giusto per entrambe, visto che il periodo non è dei migliori: i bianconeri arrancano in campionato a forza di pareggi, i blaugrana hanno perso il Clasico e dunque si cerca il riscatto. La partita sarà aperta a un’ampia platea vista la trasmissione in chiaro su Canale 5 e streaming su Mediaset Play, ma anche gli abbonati a Sky potranno assistere all’incontro in pay su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go; disponibile anche NowTv per i clienti. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020)sarà visibileintv einsu5? L’incontro arriva al momento giusto per entrambe, visto che il periodo non è dei migliori: i bianconeri arrancano in campionato a forza di pareggi, i blaugrana hanno perso il Clasico e dunque si cerca il riscatto. La partita sarà aperta a un’ampia platea vista la trasmissione insu5 esu Mediaset Play, ma anche gli abbonati a Sky potranno assistere all’incontro in pay su Sky Sport Uno e insu Sky Go; disponibile anche NowTv per i clienti.

