GF Vip | svelato il nome della new entry positiva al CoronaVirus

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera 3 nuovi vipponi avrebbero dovuto fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma qualcosa è andato storto. Alfonso Signorini ha aperto la puntata del GF Vip spiegando che uno tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma è risultato positivo al. A svelare ildel personaggio che ha contratto il Covid c’ha pensato Davide Maggio durante una diretta, il noto blogger ha anche spiegato perché i due negativi comunque non sono potuti entrare in gioco. “Non fanno entrare gli altri due perché l’isolamento l’hanno passato tutti nello stesso albergo e quindi ho la certezza che abbiano fatto un tampone molecolare giovedì ed oggi prima dell’ingresso hanno fatto un test rapido. Molto spesso però il test rapido è fasullo perché ...

Anche questa sera per i VIP è arrivato il fatidico momento per scoprire chi fra i concorrenti al televo è stato il meno votato dal pubblico a casa.