F1 | un’associazione contro Verstappen | “Ha usato il termine ‘Mongolo’ in maniera dispregiativa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Vogliamo esprimere la nostra disapprovazione e al tempo stesso la nostra preoccupazione nel vedere utilizzato il‘Mongolo’ indispregiativa. Siamo anche abbastanza sotto shock per il fatto che la F1 non abbia preso alcun provvedimento e ci rivolgiamo direttamente ai vertici di questa competizione”. L’associazione Mongol Identity, un’organizzazione benefica con sede in Scozia, ha pubblicato una letteraMax, che nelle prove libere del GP del Portogallo aveva sbottatoLance Stroll in radio, dandogli del “Mongolo”. “Dal 1965 l’OMS ha chiaramente stabilito che il‘Mongoloide’ non poteva essere associato a chi soffre della Sindrome di Down in quanto offensivo per coloro ...