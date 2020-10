Maltempo Viareggio | pinete chiuse dopo l’allerta meteo

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Viareggio

MeteoWeb

Il maltempo ha concesso una tregua e così la Mille Miglia si è potuta godere l'arrivo a Siena, dove le auto in gara hanno «occupato» piazza del Campo, allestita come un grande Tricolore. Un momento in ...E’ l’ultima vittima del maltempo. Come altre strutture tradizionali. è condannata perché mancano. le norme per la manutenzione ...