L’appello di Riccardo Muti a Conte | «Grave chiudere sale da concerto e teatri | senza cibo spirituale la società si imbruttisce»

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)La chiusura di cinema earrivata con il nuovo Dpcm, lamentano gli artisti, potrebbe dare il colpo finale a una categoria gi&a; penalizzata dal lockdown primaverile. Il ministro per i Beni e le Attivit&a; culturali Dario Franceschini ha parlato di una «scelta dolorosa». La priorit&a;, ha detto, &e; «tutelare la salute dei cittadini. Ma, «ledae i&e; decisione». Le parole sono quelle del maestro e direttore d’orchestra. In una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, il direttore ...