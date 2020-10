La scrittrice Susanna Tamaro | “Chi ci governa pensa che siamo un popolo di dementi”

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Evidentemente chi cia noi italiani come a undi poveri dementi”. Lanon usa mezzi termini e in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera critica il governo per le decisioni prese dall’inizio della pandemia di Covid-19 in Italia. “In tutti questi mesi non ho mai voluto intervenire sulla difficile emergenza che sta attraversando il nostro Paese”, scrive nell’articolo l’autrice di Va’ dove ti porta il cuore. “Era una situazione inedita, complessa, confusa, e complessità e confusione solitamente rendono difficile mettere a fuoco le cose. Ma dopo aver sentito il premier Conte proclamare che il futuro dell’epidemia dipenderà unicamente dai nostri comportamenti, ho ...