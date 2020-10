Dieta del cotone, la follia degli attori: fa male, ma si perdono tanti chili, attenzione… (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mangiare batuffoli di cotone per dimagrire: l’ultima folle tendenza per perdere peso arriva ancora una volta dall’America, dove impazza la Dieta del cotone. A quanto pare, le ragazze inzuppano batuffoli di cotone nel succo e poi li mangiano. La loro idea è che i batuffoli di cotone si comportino come una sorta di spugna che si espanderà nello stomaco e li riempirà velocemente senza far loro avvertire lo stimolo della fame. Una Dieta molto pericolosa Va da sé che quest’idea è pericolosissima per la salute: tanto per cominciare, i batuffoli di cotone non sono oggetti commestibili e, come tali, andrebbero a formare una massa enorme di materiale non digerito che resta intrappolato nello stomaco e può causare ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mangiare batuffoli diper dimagrire: l’ultima folle tendenza per perdere peso arriva ancora una volta dall’America, dove impazza ladel. A quanto pare, le ragazze inzuppano batuffoli dinel succo e poi li mangiano. La loro idea è che i batuffoli disi comportino come una sorta di spugna che si espanderà nello stomaco e li riempirà velocemente senza far loro avvertire lo stimolo della fame. Unamolto pericolosa Va da sé che quest’idea è pericolosissima per la salute: tanto per cominciare, i batuffoli dinon sono oggetti commestibili e, come tali, andrebbero a formare una massa enorme di materiale non digerito che resta intrappolato nello stomaco e può causare ...

icittadini : Paola Bonfiglio. IL SEME DEL BENESSERE: La dieta come non l’hai mai vista - Microbioma_it : L'interruzione dell'asse #microbiota-intestino, attraverso l'alterazione dei ritmi circadiani o la dieta, può indur… - lillydessi : #dieta PER #DIMAGIRE cosa #mangiare con lo #schema #dimagrante #perfetto! - #Style - #Moda #Uomo del Corri… - GiuseppeFox1 : ma certo che funziona, basta crederci!!!! qualsiasi balla può funzionare se viene accettata e recepita come ' buona… - eccecc1 : Anche voi quando cominciate la dieta nascondete le carte del cioccolato che mangiate? -