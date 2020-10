Coronavirus, a Lodi chiude la prima scuola: è la materna di Campo Marte con 6 casi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lodi, 26 ottobre 2020 - Mentre le scuole superiori sono alle prese con la Didattica a distanza, Dad, imposta, anche se in misura differente, da Regione e Governo, a Lodi oggi ha chiuso per Covid la ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 ottobre 2020), 26 ottobre 2020 - Mentre le scuole superiori sono alle prese con la Didattica a distanza, Dad, imposta, anche se in misura differente, da Regione e Governo, aoggi ha chiuso per Covid la ...

A casa 42 bambini e 9 operatrici. La sindaca Sara Casanova: "Decisione giusta e inevitabile a fronte del crescente numero di contagi nelle nostre scuole" ...

Ricoveri nel Lodigiano, numeri bassi ma attenzione e prudenza devono restare alte

I ricoveri ospedalieri per Covid di persone lodigiane sono triplicati in una settimana. Sono numeri bassi, ma gli incrementi fanno paura e l’attenzione e la prudenza sono altiss ...

