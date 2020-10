NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 anticipazioni delle puntate di domenica 25 ottobre su Rai 2

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 25 ottobre 2020) in prima serata Prosegue il doppio appuntamento delladi Rai 2 dedicato agli spinoff:25in prima visione assolutaLos11 e da questa settimana la sesta stagione diNew, per una serata di azione e indagini d’oltreoceano. Stasera si conclude la quinta stagione diNew, dalla prossima settimana debutta la sesta. Le due serie sono in prima tv in Italia sono anche in streaming su Rai Play dove resteranno per circa 7 giorni. Rai 2 è in ritardo rispetto agli USA per tutte e due le serie tv, su CBS negli USALos...