Fiorentina-Udinese Live 2-1 | partita aperta al Franchi

(Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Artemiodi Firenze va in scena lo scontro tra. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e devono darsi da fare per risalire la china. ...

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Udinese 2-0, rete di Milenkovic N. (FIO) - acffiorentina : ???????| 38’ Esordio al Franchi per Quarta. Pezzella esce dolorante ?? Pezzella ?? Quarta Fiorentina ?? Udinese… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Fiorentina 2-1 Udinese #SSFootball - Udinese_1896 : #FiorentinaUdinese 3-1 61' - Miracolo di Dragowski: punizione di De Paul dalla destra, Okaka va a botta sicura ma… - futbolentucasa : #Calcio #serieA 2T 62' Fiorentina 3-1 Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Udinese

In vantaggio di due gol, grazie alle reti di Pezzella e Biraghi, al Picco la Fiorentina ha subito una rimonta choc. SEGUI LA DIRETTA L'Udinese, invece, dopo tre sconfitte consecutive nelle prime tre ...23' - Si mette dunque subito bene per la Fiorentina, già avanti di due reti ... Primi applausi del Franchi per il numero 77 14' - Mamma mia che occasione per l'Udinese! Cross dalla destra per Lasagna, ...